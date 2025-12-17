Villaggi di Natale pattinaggio e cineforum | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Scopri le iniziative e gli eventi di questa sera a Bergamo e provincia: tra villaggi natalizi, pattinaggio sul ghiaccio, ruote panoramiche e cineforum, ci sono numerose opportunità di divertimento e cultura per tutti. Un'occasione per vivere l'atmosfera festiva e trascorrere una serata all'insegna dello svago e della tradizione.

Il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, il Christmas Village e la ruota panoramica in Piazza Matteotti, le casette di Natale e la pista di pattinaggio a ChorusLife, il cineforum a Gandino, il cineclub a Treviglio e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 17 dicembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. Si troveranno prodotti artigianali e diverse proposte food. – Sapori autentici Polenta fumante, sciatt croccanti, brasato, rösti di patate, pizzoccheri e altri piatti. Bergamonews.it Leggi anche: Mercatanti, OktoBerg Fest e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Leggi anche: Fiera Campionaria, birra e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Christmas Village - Villaggio di Natale - DerryLondonderry Villaggi di Natale, pattinaggio e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Sino al 6 gennaio in piazza Matteotti, a Bergamo, sarà allestito il villaggio di Natale “Christmas Village” a cura di Comap, con i tradizionali mercatini. bergamonews.it

Tullio Solenghi, cineforum e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Sino al 6 gennaio in piazza Matteotti, a Bergamo, sarà allestito il villaggio di Natale “Christmas Market” a cura di Comap, con i tradizionali mercatini. bergamonews.it

Natale a Furci: mercatini e villaggio di Babbo Natale il 20 dicembre - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.