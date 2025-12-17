A partire dal 10 gennaio 2026, i prezzi dei biglietti per la Villa Reale di Monza aumenteranno. Il costo del biglietto intero passerà a 15 euro, mentre quello ridotto sarà di 12 euro. Questa variazione interessa tutte le fasce di visitatori, con tariffe aggiornate rispetto agli attuali prezzi.

© Monzatoday.it - Villa Reale: da gennaio i biglietti di ingresso costeranno di più

Dal 10 gennaio 2026 visitare la Villa Reale di Monza costerà di più.Le nuove tariffeIl costo del biglietto intero sarà di 15 euro (attualmente è di 10 euro), mentre il ridotto, per le categorie che ne hanno diritto (giovani dai 14 ai 26 anni e adulti oltre i 65 anni), sarà di 12 euro (attualmente. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Da gioiello a torbido deposito per animali indesiderati: costa sta succedendo al laghetto della Villa Reale

Leggi anche: La Villa Reale di Monza entro dicembre diventerà museo: “Premiati due anni di impegno”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Salvo e Giorgia se trovi una cosa che costa meno di 10 Euro te la compro salvoegiorgia shorts

Visitare la Villa Reale di Monza costerà il 50% in più - Il Consorzio spiega che l’aumento serve a sostenere i costi dei servizi e a mantenere gli standard di qualità dopo l’ampliamento dell’offerta culturale. mbnews.it