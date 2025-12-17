Villa Reale | da gennaio i biglietti di ingresso costeranno di più
A partire dal 10 gennaio 2026, i prezzi dei biglietti per la Villa Reale di Monza aumenteranno. Il costo del biglietto intero passerà a 15 euro, mentre quello ridotto sarà di 12 euro. Questa variazione interessa tutte le fasce di visitatori, con tariffe aggiornate rispetto agli attuali prezzi.
Dal 10 gennaio 2026 visitare la Villa Reale di Monza costerà di più.Le nuove tariffeIl costo del biglietto intero sarà di 15 euro (attualmente è di 10 euro), mentre il ridotto, per le categorie che ne hanno diritto (giovani dai 14 ai 26 anni e adulti oltre i 65 anni), sarà di 12 euro (attualmente. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Da gioiello a torbido deposito per animali indesiderati: costa sta succedendo al laghetto della Villa Reale
Leggi anche: La Villa Reale di Monza entro dicembre diventerà museo: “Premiati due anni di impegno”
Salvo e Giorgia se trovi una cosa che costa meno di 10 Euro te la compro salvoegiorgia shorts
Visitare la Villa Reale di Monza costerà il 50% in più - Il Consorzio spiega che l’aumento serve a sostenere i costi dei servizi e a mantenere gli standard di qualità dopo l’ampliamento dell’offerta culturale. mbnews.it
Visita speciale alla Villa Reale - Un tour nella splendida Villa Reale di Monza, simbolo del neoclassicismo, tra saloni sfarzosi, appartamenti reali e un immenso parco. monzatoday.it
Milano, Villa Reale, progettata da Leopoldo Pollack, 1790-96. Sala del Parnaso della quale ammiriamo l'elegante architettura neoclassica nonché, ovviamente, il celebre e sublime affresco di Andrea Appiani da cui prende il nome la sala. Foto di Andrea Conti. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.