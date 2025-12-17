Vigili del fuoco ed Enel insieme per rafforzare la sicurezza e sviluppare progetti innovativi

Vigili del Fuoco ed Enel hanno firmato un protocollo d'intesa volto a potenziare la collaborazione, migliorare il coordinamento e sviluppare iniziative innovative nel settore della sicurezza e delle emergenze a Roma. L'accordo mira a rafforzare le attività di soccorso e a promuovere progetti all'avanguardia per la tutela della comunità.

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Vigili del Fuoco ed Enel hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per rinnovare la collaborazione e per rafforzare le attività di coordinamento e di soccorso e sviluppare progetti innovativi. Il documento, firmato oggi dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, Attilio Visconti, e dal Direttore Italia del Gruppo Enel, Nicola Lanzetta, nell'ufficio del prefetto Visconti individua le aree di comune interesse per sviluppare piani d'azione congiunti idonei a prevenire e a gestire situazioni critiche, emergenze e calamità naturali.

