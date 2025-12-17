Vietri sul Mare | cittadinanza onoraria all' oncologo Antonio Giordano

Vietri sul Mare ha conferito la cittadinanza onoraria all’oncologo Antonio Giordano, riconoscendo il suo contributo nel campo della genetica oncologica, della biologia molecolare e della medicina ambientale. Un gesto che celebra l’impegno civico e scientifico del ricercatore, mettendo in evidenza il suo ruolo di rilievo nel panorama della ricerca e della salute pubblica.

Il Comune di Vietri sul Mare ha conferito la cittadinanza onoraria ad Antonio Giordano. Il provvedimento intende riconoscere il percorso scientifico e l'impegno civile del ricercatore, attivo nel campo della genetica oncologica, della biologia molecolare e della medicina ambientale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

