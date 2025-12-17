Vietri sul Mare | cittadinanza onoraria all' oncologo Antonio Giordano
Vietri sul Mare ha conferito la cittadinanza onoraria all’oncologo Antonio Giordano, riconoscendo il suo contributo nel campo della genetica oncologica, della biologia molecolare e della medicina ambientale. Un gesto che celebra l’impegno civico e scientifico del ricercatore, mettendo in evidenza il suo ruolo di rilievo nel panorama della ricerca e della salute pubblica.
Il Comune di Vietri sul Mare ha conferito la cittadinanza onoraria ad Antonio Giordano. Il provvedimento intende riconoscere il percorso scientifico e l'impegno civile del ricercatore, attivo nel campo della genetica oncologica, della biologia molecolare e della medicina ambientale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Battipaglia, conferita la cittadinanza onoraria al Prof. Paolo Antonio Ascierto
Leggi anche: Albori e Vietri sul Mare al Festival Nazionale de “I Borghi Più Belli d’Italia” di Bellano
Cittadinanza onoraria a Vietri sul Mare per Tajani
Vietri sul Mare: cittadinanza onoraria all'oncologo Antonio Giordano - Il riconoscimento premia l'eccellenza nella ricerca genetica e l'impegno per la salute pubblica e l'ambiente Il Comune di Vietri sul Mare ha conferito la cittadinanza onoraria ad Antonio Giordano. salernotoday.it
Cittadinanza onoraria. Feltre ’revoca’ Mussolini. Decisivo il voto di FdI - Belluno, il consigliere meloniano: "Non volevo creare bagarre in maggioranza". quotidiano.net
#Cronaca Vietri sul mare, cittadini verranno denunciati per commenti sulla demolizione dell’ex scuola . L’opposizione insorge - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.