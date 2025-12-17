Vietato parlare dello scandalo Nature La denuncia del prof De Vita | Mi hanno oscurato

Da anni il dibattito sul cambiamento climatico infuria, ma ogni voce critica sembra soffocata. Il professor De Vita denuncia di essere stato oscurato, evidenziando un silenzio sospetto dietro le quinte. Uno scenario che invita a riflettere sulla libertà di espressione e sulla trasparenza in un tema così cruciale per il nostro futuro.

Da anni si parla dei danni del cambiamento climatico, ma guai ad alzare la mano per dire che qualcosa non torna, che non è tutto vero ciò che viene detto o scritto. Si viene presi di mira e messi alla berlina. È proprio quello che è capitato al professor Roy De Vita, primario di chirurgia plastica ricostruttiva all’Istituto nazionale dei tumori, con più di diecimila interventi chirurgici. Ecco cosa è accaduto. Un video pubblicato su Instagram dal professore è stato “oscurato” con il messaggio esplicito che contiene informazioni false. Il video in questione parla di uno studio di Nature, i cui autori sono corsi ai ripari, ritirandolo, perché hanno riconosciuto un errore di metodologia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

