VIDEO | Smantellata casa di spaccio a San Cristoforo arrestato giovane pusher

Nella zona di San Cristoforo, le forze dell'ordine hanno smantellato una casa di spaccio e arrestato un giovane di 22 anni. L'intervento è avvenuto nell'ambito di un'operazione volta a contrastare il traffico di droga nel quartiere, portando alla scoperta e al sequestro di sostanze stupefacenti.

© Cataniatoday.it - VIDEO | Smantellata casa di spaccio a San Cristoforo, arrestato giovane pusher La polizia ha arrestato un giovane di 22 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio nel quartiere San Cristoforo. Nel corso dei servizi serali di pattugliamento, gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania hanno individuato.

