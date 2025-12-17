VIDEO In Piazza spunta l’Albero più grande | ed ora è all’altezza?

Inaspettatamente, l’Albero di Natale di Piazza Libertà si trasforma da semplice decorazione a protagonista spettacolare. Una notte, senza preavviso, il suo splendore si moltiplica, raggiungendo nuove vette di grandeur. Il suo aspetto si arricchisce di luci e dimensioni, lasciando tutti senza parole. Scopri come questo cambiamento ha trasformato l’atmosfera e catturato l’attenzione di tutta la città.

© Anteprima24.it - VIDEO/ In Piazza spunta l’Albero più grande: ed ora è “all’altezza?” Tempo di lettura: 2 minuti WhatsApp Video 2025-12-17 at 18.25.35 Da una sera alla successiva ecco che l’Albero di Natale posto al centro di Piazza Libertà cambia dimensione e luci. Una decisione, quella dell’Ente comunale guidato dal Commissario Giuliana Perrotta che ha lasciato sorpresi tutti. In verità nelle settimane le polemiche degli avventori non erano state poche verso un albero, oltre che il complesso delle luminarie, giudicato talmente minuscolo da non riuscire quasi a far vivere lo spirito natalizio La “sentenza”, che come al solito corre soprattutto sui social, è stata rapida e senza appello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Grande festa con spettacolo acrobatico per l'accensione dell'albero di Natale in piazza Salotto [FOTO-VIDEO] Leggi anche: Torna il grande Albero di Natale in piazza del Ferrarese: sarà alto 14 metri e con 50mila luci colorate Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. CALCIO GIOVANILE - Under 15, spunta persino un 14-0, pokerissimo del Dogliani nel derby di Langa. Bisalta Under 16: dopo uno scontro di gioco in campo l’ambulanza Monregale Calcio ASDC Bisalta Calcio ASD Piazza ASD Sant'Albano Stura Bagnasco - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.