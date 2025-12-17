Vibo Valentia Al Valentianum la prima Biennale di Arte e Poesia fa il pienone

Sabato 13 dicembre, presso il Valentianum di Vibo Valentia, si è inaugurata con successo la prima Biennale di Arte e Poesia, un evento che ha attirato numerosi visitatori e ha rappresentato un momento di grande rilievo culturale per la città, offrendo un ricco programma di esposizioni e incontri dedicati alle arti visive e letterarie.

© Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Al Valentianum la prima Biennale di Arte e Poesia fa il pienone Nella mattinata di sabato 13 dicembre si è inaugurata, presso il Valentianum nel segno del successo la Biennale di Vibo Valentia, che ha regalato alla città una prima intensa kermesse partecipata e carica di significati. Una prima giornata da tutto esaurito, dove arte e poesia si sono intrecciate dando voce anche ai giovani e, in particolare, alle ragazze, che sfilando in passerella hanno regalato momenti emozionanti di un progetto che guarda lontano. Non solo un evento artistico quindi, legato a una mostra collettiva di quadri, ma un vero atto culturale collettivo, capace di unire diversi linguaggi, poetico ed artistico di varie generazioni e territori diversi, infatti in questa cornice del Valentianum di Vibo Valentia in un panorama d'arte contemporanea c'erano artisti provenienti da molte regioni italiane e anche dall'estero, con la loro presenza o con le loro opere.

Vibo Valentia si veste d'arte: arriva la Biennale "Hipponion Eterna" con tanti nomi di rilievo - Oltre venti artisti esporranno le loro opere al Valentianum dal 13 al 15 dicembre.

