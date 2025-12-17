Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 20 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio, situazione attuale alle 20:25 del 17 dicembre 2025. Incidenti e lavori in corso stanno causando code e chiusure, tra cui l’uscita di Ponzano Romano e il raccordo anulare. La prudenza in strada è fondamentale, specialmente con le condizioni invernali alle porte. Per informazioni dettagliate e consigli sulla sicurezza, visita il sito di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità un saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a chiamo dalle autostrade con l'incidente tra la diramazione Roma nord e Ponzano Romano sulla Firenze Roma che sta causando 7 km di coda in direzione di Roma pertanto l'entrata di Ponzano Romano in direzione della capitale attualmente chiusa sulla diramazione Roma nord invece cosa in prossimità dell'ingresso su raccordo anulare In quest'ultima direzione a causa di un incidente ti possiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna code tra cassia-flaminia in esterna invece auto in coda tra la Roma Fiumicino e Ostiense nel tratto Urbano della A24 lentamente altezza Portonaccio in direzione del raccordo anulare per quadrante sud della capitale code sulla Cristoforo Colombo dal raccordo anulare fino a via di Malafede in direzione di Ostia cose verso non sia anche sulla via del mare per cellulare e Vitinia Daddario Antolini a Trani fusibilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio chiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto.

