Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 19 | 40

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 17 dicembre 2025 alle ore 19:40: si segnalano code e rallentamenti su autostrade e raccordi a causa di incidenti e traffico intenso, con alcune tratte chiuse o congestionate. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla circolazione.

viabilit224 roma regione lazio del del 17 12 2025 ore 19 40

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 19:40

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle autostrade con un incidente tra la diramazione Roma nord e Ponzano Romano sulla Firenze Roma che sta causando 8 km di coda in direzione di Roma per tanto entrata di Ponzano Romano in direzione Roma è attualmente chiusa Ci spostiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna con le tre classi Flamini e poi proseguendo tra Bufalotta che abbia in esterna invece auto in coda da Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud il tratto Urbano della A24 rallentamenti altezza Portonaccio in direzione del raccordo anulare nel quadrante sud della le cose sulla Cristoforo Colombo dal raccordo anulare fino a via di Malafede o deve essere anche sulla via del mare Raccordo Anulare e Virginia da Dario Antonini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiorna un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-09-2025 ore 19:10

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-09-2025 ore 19:40

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-12-2025 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 16 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle autostrade con un incidente tra la ... romadailynews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.