Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 19 | 40

Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 17 dicembre 2025 alle ore 19:40: si segnalano code e rallentamenti su autostrade e raccordi a causa di incidenti e traffico intenso, con alcune tratte chiuse o congestionate. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla circolazione.

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle autostrade con un incidente tra la diramazione Roma nord e Ponzano Romano sulla Firenze Roma che sta causando 8 km di coda in direzione di Roma per tanto entrata di Ponzano Romano in direzione Roma è attualmente chiusa Ci spostiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna con le tre classi Flamini e poi proseguendo tra Bufalotta che abbia in esterna invece auto in coda da Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud il tratto Urbano della A24 rallentamenti altezza Portonaccio in direzione del raccordo anulare nel quadrante sud della le cose sulla Cristoforo Colombo dal raccordo anulare fino a via di Malafede o deve essere anche sulla via del mare Raccordo Anulare e Virginia da Dario Antonini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiorna un servizio della Regione Lazio

