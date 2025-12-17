Viabilità Roma e Lazio del 17-12-2025: code e rallentamenti su autostrade e strade principali a causa di incidenti e traffico intenso. Restate aggiornati con Astral Infomobilità per le ultime notizie sulla viabilità della regione.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 19:10

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle autostrade con l'incidente tra la diramazione Roma nord e Ponzano Romano sulla Firenze Roma che sta causando 7 km di coda in direzione di Roma pertanto l'entrata di Ponzano Romano in direzione Roma è attualmente chiusa ti spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna cosa cazzo e Flaminia e poi proseguendo tra Bufalotta Prenestina in esterna invece auto in coda tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud il tratto Urbano della A24 rallentamenti in direzione del raccordo anulare tra Portonaccio e accordo nel quadrante sud della capitale code verso Roma sulla via Pontina a causa di un incidente all'altezza di Aprilia mentre in direzione di Latina code da via dei rutuli fino all'uscita di Aprilia che spostiamo fuori dal comune di Roma Dove è morto incidente sulla Cassia tra Capranica e lo svincolo per il lago di Vico con la circolazione ora tornata regolare in entrambi i sensi di marcia da Dario Antolini a stare in mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

#Viabilità | #Chiusura | Tangenziale Est | #Roma AGGIORNAMENTO Galleria Giovanni XXIII riaperta al traffico #luceverde ------------------------------------------------------------------------- Chiusa la Galleria Giovanni XXIII per un veicolo guasto altezza Via Enr - facebook.com facebook