Buongiorno, ecco gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. Attualmente, sull'autostrada Roma-Firenze, tra Roma Nord e Fiano Romano, si registrano 7 km di coda a causa di un incidente, con l'entrata di Ponzano Romano chiusa in direzione Roma. Rallentamenti anche sul Raccordo Anulare e sulla via Pontina. La circolazione sta tornando alla normalità dopo alcuni disagi. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 18:40

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dell'autostrada con l'incidente tra la diramazione Roma nord Fiano Romano sulla Firenze Roma che sta causando 7 km di coda in direzione di Roma per tanto entrata di Ponzano Romano in direzione Roma è attualmente chiusa Ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna cosa cazzo Flaminia e poi proseguendo tra Bufalotta i Prenestina in esterna invece auto in coda dalla Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud il tratto Urbano della A24 rallentamenti in direzione del raccordo anulare tra Portonaccio e accordo nel quadrante sud della capitale code verso Roma sulla via Pontina a causa di un incidente all'altezza di Aprilia mentre in direzione di Latina con il da via dei rutuli fino all'uscita di Aprilia che sto Stiamo fuori dal comune di Roma Dove è morto incidente sulla Cassia tra Capranica e lo svincolo per il lago di Vico con la circolazione ora tornata regolare in entrambi i sensi di marcia da Dario Antolini a stare immobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

#Viabilità | #Chiusura | Tangenziale Est | #Roma AGGIORNAMENTO Galleria Giovanni XXIII riaperta al traffico #luceverde ------------------------------------------------------------------------- Chiusa la Galleria Giovanni XXIII per un veicolo guasto altezza Via Enr - facebook.com facebook