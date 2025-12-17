Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 18 | 10

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 17-12-2025 alle 18:10: un incidente tra Roma Nord e Ponzano Romano provoca 7 km di coda in entrambe le direzioni, con l’accesso a Ponzano Romano chiuso in direzione Roma. Rallentamenti anche sul Raccordo Anulare e sulla A24 tra Bufalotta e Prenestina. La circolazione sta tornando alla normalità dopo un incidente sulla Via del Mare e code sulla Pontina verso Aprilia.

Art chiamo dall'autostrada con un incidente tra la diramazione Roma nord e Ponzano Romano che sta causando 7 km di coda in entrambi i sensi di marcia pertanto l'entrata di Ponzano Romano in direzione di Roma e attualmente chiusa Ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna con le 3 a casa mia e poi proseguendo tra Bufalotta e Prenestina in esterna invece auto in coda tra le uscite della Roma Fiumicino alla diramazione Roma nord sul tratto Urbano della A24 rallentamenti in direzione del raccordo anulare tra Portonaccio e stavolta per traffico e quadrante sud della capitale risolto un incidente sulla via del mare tra Casal Bernocchi e raccordo anulare con la circolazione verso quest'ultima ora tornata regolare cose verso Roma sulla via Pontina all'altezza di Spinaceto mentre in direzione di Latina auto in coda nei pressi di Aprilia

