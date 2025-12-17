Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 17 | 25

Ecco un'introduzione di massimo 80 parole: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 17 dicembre 2025 alle ore 17:25. La rete autostradale presenta rallentamenti e code causati da incidenti e traffico intenso, in particolare sul raccordo anulare, l'A24 e la via Pontina. Segnalati disagi tra Ponzano Romano, Roma Sud, Cassia e altre arterie principali. Restate sintonizzati con Astral Infomobilità per ulteriori aggiornamenti sulla viabilità regionale.

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna con le tre classi Flaminia e poi proseguendo tra bufalo Messina in esterna invece auto incontra la Roma Fiumicino a diramazione Roma Sud impostiamo sull'autostrada e dove ci segnala un incidente tra la diramazione Roma nord e Ponzano Romano che sta causando 6 km di coda in entrambi i sensi di marcia pertanto l'entrata di Ponzano Romano in direzione di Roma e attualmente chiusa il tratto Urbano della A24 rallentamenti in direzione del raccordo anulare tra fiorentini e Tor Cervara stavolta per traffico quadrante sud della capitale traffico intenso sulla via del mare tra Casal Bernocchi raccordo anulare In quest'ultima direzione a causa di un incidente con entrata verso Roma anche sulla via Pontina all'altezza di Spinaceto mentre in direzione Latina Cosa pensi di Aprilia ti possiamo fuori dal comune di Roma dove si segnala un incidente sulla Cassia tra Capranica e lo svincolo per il lago di Vico che sta causando il code in entrambi i sensi di marcia da dare Antolini Astral infomobilità è tutto grazie per la al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

