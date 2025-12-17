Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 16 | 25

Ecco il testo ottimizzato e professionale: Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2025 alle 16:25. Astral Infomobilità segnala alcune situazioni di traffico e incidenti: il raccordo anulare risolto, rallentamenti tra Cassia e Flaminia, code tra Tiburtina e Prenestina, e un incidente tra Roma Nord e Ponzano Romano. Traffico intenso sulla via del Mare e sulla Pontina. La linea FL3 è sospesa per accertamenti. Per aggiornamenti, rest

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare risolto l'incidente in carreggiata interna tra Pisani e Boccea Anche se permangono alcuni rallentamenti sempre l'interna cose tra cassia-flaminia stavolta per traffico e poi proseguendo tra Tiburtina e Prenestina in esterna invece vado in coda tra la Roma Fiumicino la diramazione Roma sud ci spostiamo sull'autostrada dove si segnala un incidente tra la diramazione Roma nord e Ponzano Romano che sta causando godere entrambi i sensi di marcia risolto invece il precedente incidente in direzione di Firenze tra Orte Attigliano Urbano della A24 coda in direzione del raccordo anulare tra Portonaccio il Tor Cervara stavolta per traffico e quadrante sud della capitale traffico intenso sulla via del mare tra Casal Bernocchi e raccordo anulare In quest'ultima direzione a causa di un incidente code entrata verso Roma anche sulla via Pontina all'altezza di Spinaceto Infine per il trasporto ferroviario vi segnaliamo che la linea fl3 attualmente sospesa per accertamenti sulla linea in prossimità della fermata di da Dario Antolini a San infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

