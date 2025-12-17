Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 15 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 17 dicembre 2025 alle 15:25: code e incidenti lungo il raccordo anulare, autostrade e strade urbane. Tra i principali disagi, rallentamenti tra Flaminia e Tiburtina, incidenti sulla Firenze-Roma e traffico intenso in diverse zone. Ricordiamo l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino al 15 aprile 2026 per garantire la sicurezza di tutti durante questa stagione.

Astral infomobilità un saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare con un incidente in carreggiata interna tra pisane Boccea che sta causando code sempre l'interna rallentamenti ad altezza Flaminia stavolta per traffico e poi proseguendo tra Tiburtina e Prenestina in esterna invece alto in coda tra la Roma Fiumicino la diramazione che portiamo sulle autostrade dove si segnalano due diversi incidenti sulla Firenze Roma il primo in direzione di Roma tra Orte e Magliano Sabina mentre il secondo in direzione di Firenze tra Orte e Attigliano al momento non risultano codema raccomanda Comunque la massima attenzione il tratto Urbano della A24 cose in direzione dei raccordo anulare tra fiorentini e Tor Cervara stavolta per traffico da dare Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione sulla un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perde è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto.

#Viabilità | #Chiusura | Tangenziale Est | #Roma AGGIORNAMENTO Galleria Giovanni XXIII riaperta al traffico #luceverde ------------------------------------------------------------------------- Chiusa la Galleria Giovanni XXIII per un veicolo guasto altezza Via Enr - facebook.com facebook

