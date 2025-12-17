Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 17 dicembre 2025, con code e interventi in corso tra Roma e Latina. Segnalate chiusure, lavori in atto e consigli di viabilità per garantire sicurezza e scorrevolezza del traffico.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 13:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della Roma Teramo code per lavori tra fiorentini e Tor Cervara in direzione raccordo anulare in direzione centro e traffico intenso code da Portonaccio possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna cosa tratti tra Laurentina e diramazione Roma Sud mentre in interna code tra le uscite di Cassia Veientana e Salaria Poi tra Bufalotta e la Roma Teramo e spostiamo nel territorio di Latina sulla dei Monti causa lavori Quant'è l'altezza di Prossedi In entrambe le direzioni è sempre per i cantieri sulla A12 Roma Tarquinia dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa la stazione di Maccarese Fregene in entrata verso Roma in alternativa si consiglia di percorrere via Tre Denari prendere la statale Aurelia e immettersi sul grande raccordo anulare per Chiara chiamare dal infomobilità è tutto grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

