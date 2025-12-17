Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 12 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 17 dicembre 2025 alle 12:25, con rallentamenti e code su diversi tratti, tra cui la Roma Teramo, il Raccordo Anulare e la Statale Pontina. Segnalate anche alcune criticità e incidenti lungo le principali arterie della regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della Roma Teramo traffico code tra Portonaccio al bivio per la tangenziale est in direzione centro in direzione raccordo anulare coda partire da Tor Cervara ci spostiamo sul Raccordo Anulare in intenda rallentamenti tra la Cassia Veientana e Salaria in esterna cosa tratti tra Laurentina e diramazione Roma Sud sulla diramazione Roma Sud code da Torrenova in direzione raccordo ci spostiamo a sud della capitale dove andiamo un incidente sulla Statale Pontina altezza via Migliara 48 in direzione di Roma che stare attenzione alla Chiara chiamare di altra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

