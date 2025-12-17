Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 17 dicembre 2025: code e rallentamenti sul raccordo anulare, sulla Flaminia, sulla Salaria e sulla Cassia, a causa di traffico e lavori. Chiusure notturne sulla A12, con indicazioni alternative per gli automobilisti. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla circolazione regionale.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 11:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in coda tra Cassia e Salaria complice anche un veicolo fermo altezza Flaminia in esterna per traffico coda tratti tra Ardeatina e diramazione Roma Sud per le consolari sulla Flaminia file tra Grottarossa e due sulla Salaria tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali sulla Cassia tra Giustiniano e Tomba di Nerone tutto in direzione centro spostiamo nel territorio di Latina sulla dei Monti Lepini causa lavori code all'altezza di Prossedi In entrambe le direzioni è sempre per i cantieri sulla A12 Roma Tarquinia dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa la stazione di Maccarese Fregene in entrata verso Roma in alternativa si consiglia di percorrere via Tre Denari prendere la statale Aurelia e mettersi sul grande raccordo anulare perché la chiamare da infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

