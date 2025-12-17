Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 11 | 25
Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 17 dicembre 2025: code e rallentamenti sul raccordo anulare, sulla Flaminia, sulla Salaria e sulla Cassia, a causa di traffico e lavori. Chiusure notturne sulla A12, con indicazioni alternative per gli automobilisti. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla circolazione regionale.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in coda tra Cassia e Salaria complice anche un veicolo fermo altezza Flaminia in esterna per traffico coda tratti tra Ardeatina e diramazione Roma Sud per le consolari sulla Flaminia file tra Grottarossa e due sulla Salaria tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali sulla Cassia tra Giustiniano e Tomba di Nerone tutto in direzione centro spostiamo nel territorio di Latina sulla dei Monti Lepini causa lavori code all'altezza di Prossedi In entrambe le direzioni è sempre per i cantieri sulla A12 Roma Tarquinia dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa la stazione di Maccarese Fregene in entrata verso Roma in alternativa si consiglia di percorrere via Tre Denari prendere la statale Aurelia e mettersi sul grande raccordo anulare perché la chiamare da infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-09-2025 ore 19:10
Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-09-2025 ore 19:40
Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 15:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulla via ... romadailynews.it
L’area del termovalorizzatore di Roma può diventare ad ‘alto rischio ambientale’ per la Regione Lazio - La Regione Lazio ha ufficialmente avviato l’iter per accertare se esista o meno un elevato rischio di crisi ambientale nella zona di Santa Palomba, dove dovrebbe essere realizzato il ... fanpage.it
#Viabilità | #Chiusura | Tangenziale Est | #Roma AGGIORNAMENTO Galleria Giovanni XXIII riaperta al traffico #luceverde ------------------------------------------------------------------------- Chiusa la Galleria Giovanni XXIII per un veicolo guasto altezza Via Enr - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.