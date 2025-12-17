Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 10 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 17 dicembre 2025: traffico intenso sul raccordo anulare e principali arterie, con code e rallentamenti tra Bufalotta, Roma sud, Fiumicino e altre zone. L'informazione è fornita da Astral Infomobilità, con dettagli sulle tratte coinvolte e segnalazioni di lavori in corso nel territorio di Latina.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di acqua infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare carreggiata interna per traffico intenso coda tratti tra le uscite di Bufalotta e Roma Teramo e tra diramazione Roma sud e abbia in esterna rallentamenti tra la Roma Fiumicino e Pontina e tra Ardeatina e diramazione Roma sud Siamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code sempre qui per traffico tra Tor Cervara a Fiorentini in direzione tangenziale est in direzione opposta code a partire da Tor Cervara per le consolari su Flaminia Filetta Grottarossa e due punti sulla Salaria tra Villa Spada via dei Prati Fiscali sulla Cassia la Giustiniana e Tomba di Nerone tutto in direzione centro che spostiamo nel territorio di Latina sulla dei Pini causa lavori qua dell'altezza di Prossedi In entrambe le direzioni da chiamare da fare infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

