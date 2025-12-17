Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 17 dicembre 2025 alle 09:40: traffico intenso sul raccordo anulare e rallentamenti su diverse arterie, tra cui Bufalotta, Roma Teramo, Fiumicino e Salaria. Ecco le principali criticità e i punti di congestione in tempo reale.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 09:40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione Diaz a infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in interna per traffico intenso cosa tratterà le uscite di Bufalotta Roma Teramo tra Casilina e Ardeatina è all'altezza dell'uscita Aurelia in esterna rallentamenti tra Roma Fiumicino e Pontina e tra Ardeatina e diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della Roma Teramo coda all'altezza di via Togliatti in direzione tangenziale est in direzione opposta code a partire da Tor Cervara per le consolari sulla Flaminia file tra due punti e sulla Salaria tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali tutto in direzione centro da chiamare da sola infomobilità È tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

