Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 17 dicembre 2025 alle 09:10: si segnalano code e rallentamenti su varie arterie, tra cui la tangenziale est, raccordo anulare, Roma Fiumicino, Pontina e altre strade principali, a causa di incidenti e traffico intenso.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 09:10

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della Roma Teramo coda tra il bivio per la tangenziale est in direzione centro in direzione opposta code a partire da Tor Cervara spostiamo sulla raccordo anulare in carreggiata esterna traffico rallentato tra salario e Cassia Veientana sulla Roma Fiumicino e Pontina e poi tra Prenestina e Bufalotta interna rallentamenti tra Bufalotta e Prenestina poi cosa tratti tra Casilina e Ardeatina in direzione della capitale traffico rallentato all'altezza di Formello per veicolo fermo sulla Flaminia file tra Grottarossa Due Ponti sulla Salaria tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali e il quadrante sud della capitale sulla statale Pontina con la tratti per traffico alla di Pomezia nord poi tra Tor de' Cenci ed il raccordo anulare trafficata anche la via del Mare 3 Acilia Vitinia sempre in direzione di Roma la Chiara Chiavari dal infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-09-2025 ore 19:10

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-09-2025 ore 19:40

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 15:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulla via ... romadailynews.it