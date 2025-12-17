Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 08 | 40
Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 17 dicembre 2025 alle 08:40: traffico rallentato su diverse arterie tra cui l'A24, il Raccordo Anulare, la Cassia e la Salaria, con alcune code e veicoli fermi. Ecco le principali situazioni di circolazione nelle zone urbane e periferiche della capitale.
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 roma-teramo tratti tra Tor Cervara il bivio per la tangenziale est in direzione centro ci spostiamo sulla raccordo anulare in carreggiata esterna traffico rallentato tra salari e Cassia Veientana tra la Roma Fiumicino e Pontina Poi tra cena e Bufalotta interna rallentamenti tra Bufalotta e Prenestina poi coda tratti tra Casilina e Ardeatina in direzione della capitale traffico rallentato sulla Cassia bis tra Formello e Castel de' ceveri anche un veicolo fermo sulla Flaminia filtra Grottarossa Due Ponti sulla Salaria tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali per quadrante sud della capitale sulla statale Pontina cosa tratti per traffico all'altezza di Castel Romano poi tratto decenti e il raccordo anulare trafficata anche la via del Mare 3 Acilia Vitinia sempre in direzione di Roma da chiamare dal infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio
