Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 roma-teramo tratti tra Tor Cervara il bivio per la tangenziale est in direzione centro ci spostiamo sulla raccordo anulare in carreggiata esterna traffico rallentato tra salari e Cassia Veientana tra la Roma Fiumicino e Pontina Poi tra cena e Bufalotta interna rallentamenti tra Bufalotta e Prenestina poi coda tratti tra Casilina e Ardeatina in direzione della capitale traffico rallentato sulla Cassia bis tra Formello e Castel de' ceveri anche un veicolo fermo sulla Flaminia filtra Grottarossa Due Ponti sulla Salaria tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali per quadrante sud della capitale sulla statale Pontina cosa tratti per traffico all'altezza di Castel Romano poi tratto decenti e il raccordo anulare trafficata anche la via del Mare 3 Acilia Vitinia sempre in direzione di Roma da chiamare dal infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

