Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 07 | 25

Traffico in aumento questa mattina a Roma e nel Lazio, con code e rallentamenti su diverse arterie principali. La viabilità si presenta congestionata nelle zone di ingresso alla capitale, richiedendo attenzione e prudenza da parte degli automobilisti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in graduale aumento in queste prime ore del mattino sulla rete viaria della nostra regione in ingresso nella capitale file sulla diramazione Roma sud con coda a partire da Torrenova sul tratto Urbano della A24 coda tratti tra Tor Cervara Elio perlata est in direzione centro sempre in direzione della capitale traffico rallentato sulla Cassia bis tra Formello e Castel de' ceveri sulla Flaminia rallentamenti all'altezza di Malborghetto e poi tra Grottarossa e due sulla Salaria code tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali nel quadrante sud della capitale sulla statale Pontina cosa tratti per traffico tra Pomezia Sud Castel Romano in direzione del raccordo anulare trafficata a via del Mare 3 Acilia Vitinia sempre in direzione Roma ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna traffico rallentato tra salari e Cassia Veientana e tra Prenestina e Bufalotta interno a coda tratti tra Casilina Tina chiamare dal infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più a pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. Romadailynews.it

