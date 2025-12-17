Via San Giovanni apre la porta di casa e viene accoltellato

Nella notte, un uomo è stato ferito con un coltello nell'androne di un palazzo di via San Giovanni, nel centro di Piacenza. L'episodio, ancora in fase di accertamento, ha richiesto l'intervento di polizia e ambulanza. La dinamica dell'aggressione e i motivi rimangono da chiarire.

Un uomo è stato accoltellato questa notte in pieno centro a Piacenza. L'episodio, dai contorni ancora da chiarire, è avvenuto nell'androne di un palazzo in via San Giovanni dove è intervenuta la polizia insieme al 118. Il ferito - un piacentino di 35 anni - è stato raggiunto da alcuni fendenti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

