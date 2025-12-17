Via San Giovanni apre la porta di casa e viene accoltellato

Nella notte, un uomo è stato ferito con un coltello nell'androne di un palazzo di via San Giovanni, nel centro di Piacenza. L'episodio, ancora in fase di accertamento, ha richiesto l'intervento di polizia e ambulanza. La dinamica dell'aggressione e i motivi rimangono da chiarire.

San Giovanni. Si apre il sipario sul Perdono 2025 - Arezzo, 04 settembre 2025 – San Giovanni Valdarno si prepara a vivere l’edizione 2025 della Festa del Perdono, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, capace di unire spiritualità, storia e ... lanazione.it

Dopo 13 anni di lavori apre la metro C, San Giovanni-Colosseo. Un intervento imponente e difficile che ha viste impiegate tante maestranze anche provenienti da Rieti e Cicolano. Le grandi opere rappresentano un indotto importantissimo per i territori e l’unic - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.