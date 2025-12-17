Il Mantova cambia allenatore dopo la sconfitta con il Cesena, che ha sancito l'esonero di Davide Possanzini. Al suo posto arriva Francesco Modesto, ex giocatore della Juventus, per guidare la squadra nel prosieguo della stagione in Serie B. Un nuovo inizio per i biancorossi con l'obiettivo di risalire la classifica.

© Ilrestodelcarlino.it - Via Possanzini. Il Mantova a Modesto

Sesto cambio di panchina in serie B. Il ko di Cesena (3-2) è costato la panchina all’allenatore del Mantova Davide Possanzini, al suo posto un ex bianconero, Francesco Modesto. I virgiliani infatti sono terzultimi in classifica con 14 punti in sedici gare e reduci da tre ko di fila, l’ultimo appunto al Manuzzi. Francesco Modesto (43 anni) a Cesena non ha avuto fortuna, venne ingaggiato il 6 giugno 2019 quando il club, rifondato dopo il fallimento del 2018, aveva appena vinto la serie D e non venne confermato in C mister Beppe Angelini. Modesto proveniva dal Rende, la sua parentesi non fu felice, esonerato il 27 gennaio 2020 quando la squadra era al tredicesimo posto con 25 punti in 23 gare, lo rilevò William Viali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Serie B, dopo la sconfitta a Cesena. Rivoluzione Mantova, Possanzini verso l’esonero. La dirigenza pensa a Modesto per la successione

Leggi anche: Il Mantova prende cinque sberloni dal Frosinone, Possanzini rischia di saltare

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il Mantova volta pagina via Possanzini, arriva Modesto in panchina

Via Possanzini. Il Mantova a Modesto - Possanzini era stato il tecnico che arrivato a Mantova il 16 giugno 2023 con i virgiliani retrocessi in D non si fece sorprendere dal ripescaggio in terza serie, addirittura con un gioco brillante la ... msn.com