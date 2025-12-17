Il consiglio comunale di San Giovanni Valdarno ha approvato ufficialmente il nuovo Piano Strutturale intercomunale, in collaborazione con Cavriglia, segnando un passo importante per lo sviluppo sostenibile e la pianificazione urbanistica delle due comunità. Questa decisione rappresenta un investimento nel futuro del territorio, promuovendo crescita, qualità della vita e tutela ambientale.

© Lanazione.it - Via libera al Piano Strutturale di San Giovanni Valdarno e Cavriglia

Arezzo, 17 dicembre 2025 – Ieri in consiglio comunale a San Giovanni è stato adottato il Piano strutturale intercomunale dei Comuni di San Giovanni Valdarno e Cavriglia. Il provvedimento ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza, mentre i gruppi di minoranza hanno espresso astensione. Si tratta di uno degli atti più significativi dell’attività di pianificazione dell’Amministrazione comunale, destinato a orientare lo sviluppo urbanistico e territoriale dei due Comuni per i prossimi anni. L’adozione del nuovo strumento si è resa necessaria dopo oltre vent’anni di vigenza del precedente Piano strutturale, approvato nel 2003 e successivamente adeguato nel 2014. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Adottato il Piano strutturale intercomunale di San Giovanni Valdarno e Cavriglia

Leggi anche: Ospedale San Giovanni Battista, via libera al piano di restauro. Veloccia: "Lavori entro l'anno"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Piano strutturale e operativo. Parte il percorso; Torino ridisegna se stessa: via libera al nuovo Piano regolatore, tra tante belle promesse e una città messa alla prova; Via libera al Piano casa europeo. Pronti 300 milioni per quello italiano; Casa, via libera al piano europeo: servono 650 mila alloggi e 150 miliardi all’anno per la crisi abitativa. Stretta sugli affitti brevi.

Via libera al Piano Strutturale di San Giovanni Valdarno e Cavriglia - Arezzo, 17 dicembre 2025 – Ieri in consiglio comunale a San Giovanni è stato adottato il Piano strutturale intercomunale dei Comuni di San Giovanni Valdarno e Cavriglia. msn.com