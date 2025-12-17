Via libera al Piano Strutturale di San Giovanni Valdarno e Cavriglia
Il consiglio comunale di San Giovanni Valdarno ha approvato ufficialmente il nuovo Piano Strutturale intercomunale, in collaborazione con Cavriglia, segnando un passo importante per lo sviluppo sostenibile e la pianificazione urbanistica delle due comunità. Questa decisione rappresenta un investimento nel futuro del territorio, promuovendo crescita, qualità della vita e tutela ambientale.
Arezzo, 17 dicembre 2025 – Ieri in consiglio comunale a San Giovanni è stato adottato il Piano strutturale intercomunale dei Comuni di San Giovanni Valdarno e Cavriglia. Il provvedimento ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza, mentre i gruppi di minoranza hanno espresso astensione. Si tratta di uno degli atti più significativi dell’attività di pianificazione dell’Amministrazione comunale, destinato a orientare lo sviluppo urbanistico e territoriale dei due Comuni per i prossimi anni. L’adozione del nuovo strumento si è resa necessaria dopo oltre vent’anni di vigenza del precedente Piano strutturale, approvato nel 2003 e successivamente adeguato nel 2014. 🔗 Leggi su Lanazione.it
