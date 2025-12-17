Via libera al corso di filosofia per militari | dopo il no di Bologna si farà a Modena
È stato approvato il corso di filosofia per militari, che si terrà presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, nel dipartimento di Giurisprudenza, all’interno del corso di laurea in Scienze Strategiche. Dopo il rifiuto di Bologna, la sede scelta per il corso è a circa 40 chilometri di distanza.
Il corso in filosofia per militari si farà. Ma a circa 40 chilometri da Bologna, nel corso di laurea di Scienze Strategiche del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Anno accademico d’ inizio previsto: 2026-27. Dopo le accese polemiche seguite al rifiuto dell’ateneo bolognese da parte anche delle massime cariche dello Stato, l’accordo è stato trovato con l’ UniMore che farà partire un nuovo percorso ad indirizzo filosofico. E non sarà l’unico, in quanto per gli allievi ufficiali dell’Arma Trasporti e Materiali partirà un corso a indirizzo gestionale. Per farlo, si è dovuti ricorrere alla modifica dell’ordinamento didattico per l’anno accademico 2026-2027. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
