È stato approvato il corso di filosofia per militari, che si terrà presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, nel dipartimento di Giurisprudenza, all’interno del corso di laurea in Scienze Strategiche. Dopo il rifiuto di Bologna, la sede scelta per il corso è a circa 40 chilometri di distanza.

© Ilfattoquotidiano.it - Via libera al corso di filosofia per militari: dopo il no di Bologna, si farà a Modena

Il corso in filosofia per militari si farà. Ma a circa 40 chilometri da Bologna, nel corso di laurea di Scienze Strategiche del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Anno accademico d’ inizio previsto: 2026-27. Dopo le accese polemiche seguite al rifiuto dell’ateneo bolognese da parte anche delle massime cariche dello Stato, l’accordo è stato trovato con l’ UniMore che farà partire un nuovo percorso ad indirizzo filosofico. E non sarà l’unico, in quanto per gli allievi ufficiali dell’Arma Trasporti e Materiali partirà un corso a indirizzo gestionale. Per farlo, si è dovuti ricorrere alla modifica dell’ordinamento didattico per l’anno accademico 2026-2027. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Filosofia per i militari: il corso si farà all’Università di Modena e non a Bologna

Leggi anche: Filosofia per i militari, dopo il no di Bologna via al corso a Modena. Esulta la ministra Bernini: «Università e sicurezza alleate»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Galimberti spiega i narcisisti

Questo Natale scegli un dono speciale: regala un corso della Libera Accademia di Pittura. Un’esperienza creativa pensata per grandi e per piccini, capace di stimolare fantasia, tecnica ed espressione personale. Tra - facebook.com facebook