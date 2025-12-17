Via Armando Diaz dipendente di un bar pedinato e rapinato prima di depositare gli incassi
Un episodio di rapina si è verificato in via Armando Diaz, dove un dipendente di un bar è stato pedinato e successivamente rapinato prima di poter depositare gli incassi. L’uomo è stato seguito fino al luogo di deposito, minacciato e derubato, suscitando preoccupazione nella zona per la crescente incidenza di simili episodi.
Lo avrebbero pedinato sino all’attività in cui avrebbe dovuto depositare il denaro per poi minacciarlo e rapinarlo. È successo nei giorni scorsi in via Armando Diaz dove il dipendente di un bar è stato accerchiato da due uomini che sono riusciti a portargli via i circa 5 mila euro che aveva. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
