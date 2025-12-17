Verso Napoli – Milan Conte può varare diverse sorprese di formazione | le probabili

Il Napoli si avvicina alla semifinale di Supercoppa contro il Milan con qualche dubbio di formazione, mentre Conte valuta diverse soluzioni per sorprendere gli avversari. La sfida promette spettacolo e tensione, con il tecnico pronto a sorprendere con strategie e cambi che potrebbero fare la differenza. È una partita che mette in palio un passaggio importante, e l’attesa cresce tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

© Spazionapoli.it - Verso Napoli – Milan, Conte può varare diverse sorprese di formazione: le probabili Il Napoli si prepara alla semifinale di Supercoppa contro il Milan con diverse incertezze di formazione. La sfida contro i rossoneri, seconda stagionale contro Massimiliano Allegri, potrebbe rappresentare uno snodo chiave del percorso azzurro. La formazione in queste ore va man mano formandosi: a tal riguardo, non sono escluse vere e proprie sorprese. Supercoppa Italiana: Di Lorenzo arretrato in difesa?. Il Napoli – secondo Sky Sport – dovrebbe presentarsi con l'ormai 3-4-2-1, malgrado il rientro di Stanislav Lobotka. Conte verso la finale di Supercoppa – ANSA – spazionapoli.it In porta spazio a Milinkovic-Savic, chiamato a una prestazione importante anche per lasciarsi alle spalle delle prestazioni non particolarmente eccellenti.

