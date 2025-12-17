Versa le caparre per comprare due negozi e viene truffato di 370mila euro

Tre uomini residenti a Jesi sono stati rinviati a giudizio al tribunale di Ancona per una truffa da circa 370mila euro. Accusati di truffa in concorso e autoriciclaggio, sono coinvolti in un caso che vede come vittima un imprenditore della Vallesina, che ha subito una frode legata all'acquisto di due negozi.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.