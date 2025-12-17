Versa le caparre per comprare due negozi e viene truffato di 370mila euro

Tre uomini residenti a Jesi sono stati rinviati a giudizio al tribunale di Ancona per una truffa da circa 370mila euro. Accusati di truffa in concorso e autoriciclaggio, sono coinvolti in un caso che vede come vittima un imprenditore della Vallesina, che ha subito una frode legata all'acquisto di due negozi.

ANCONA – Truffa in concorso e autoriciclaggio. Con queste accuse tre uomini residenti a Jesi andranno a processo al tribunale dorico per aver raggirato un imprenditore titolare di una impresa funebre della Vallesina a cui avrebbero portato via quasi 370mila euro. La vittima, 64 anni, cercava di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

