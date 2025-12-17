Vent’anni di festa e un traguardo | più tecnologia per i prematuri
La Fondazione Cannavaro Ferrara celebra vent'anni di attività, rinnovando il suo impegno nel migliorare la cura dei neonati prematuri. Per questa ricorrenza, ha deciso di raccogliere fondi destinati all'acquisto di tecnologie avanzate per la Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Federico II, rafforzando così il proprio ruolo nel garantire un futuro più sicuro ai piccoli pazienti.
Venti anni possono essere una ricorrenza, oppure diventare un impegno che si rinnova. La Fondazione Cannavaro Ferrara ha scelto la seconda strada, trasformando il suo anniversario in un obiettivo concreto: raccogliere risorse per portare nuove tecnologie salvavita nella Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Federico II. Un anniversario che si misura in cure Il Charity Christmas
