Venezuela ‘Trump vuole rubare le nostre ricchezze’
Donald Trump ha annunciato un blocco totale delle petroliere soggette a sanzioni che operano nel Venezuela, affermando che il Paese è circondato dalla più grande flotta navale mai vista nella regione. L'azione mira a impedire l'accesso alle risorse petrolifere venezuelane, suscitando reazioni e preoccupazioni internazionali sulla situazione politica ed economica in Sud America.
Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato “un blocco totale e completo di tutte le petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Venezuela”, avvisando che il Paese sudamericano “è completamente circondato dalla più grande flotta navale mai assemblata nella storia del Sud America”. “Questa flotta – avvisa – non farà che. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
