Venezuela da Trump blocco petroliere

L'ex presidente Donald Trump ha annunciato un blocco totale delle petroliere soggette a sanzioni che operano nel Venezuela, una misura volta a esercitare pressione sul paese. La decisione, comunicata tramite Truth Social, rappresenta un passo significativo nelle politiche di embargo energetico adottate dagli Stati Uniti.

7.00 Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato "un blocco totale e completo di tutte le petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Venezuela". E ha aggiunto che il Paese sudamericano "è completamente circondato dalla più grande flotta navale mai assemblata nella storia Sud America". "Questa flotta - avverte - non farà che ingrandirsi e lo shock per loro sarà senza precedenti" finché non restituiranno agli Usa "ttutto il petrolio,territori e gli beni beni che ci hanno precedentemente rubato". Servizitelevideo.rai.it

