Venerdì i funerali di Vanini Firma portuense del Carlino

Si terrà venerdì alle 10, nella centralissima chiesa di Santa Maria Assunta, in piazza Papa Giovanni XXIII, il funerale di Franco Vanini, firma per trent’anni del Resto del Carlino e corrispondente per il nostro quotidiano sulle pagine della cronaca di provincia e dello sport. Franco è mancato nella notte tra venerdì e sabato scorso all’ospedale Maggiore di Bologna, dove era ricoverato per ulteriori complicazioni a uno stato di salute che dalla scorsa estate si era decisamente complicato. La sua scomparsa ha generato un’ondata di stupore e commozione, perchè non si pensava a un peggioramento così rapido del suo stato di salute e perchè tanti erano legati a lui, o erano semplicemente abituati a leggerne le cronache, sportive e non, dalle colonne del nostro giornale. Ilrestodelcarlino.it

