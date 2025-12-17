venduta capannina la firma non salta ma ecco le condizioni

La recente vendita della Capannina di Forte dei Marmi ha generato attenzione e curiosità, ma la gestione della storica location continua a mantenere le proprie caratteristiche. Nonostante le novità, alcune tradizioni e dettagli ancora resistono, mentre altre dinamiche cambiano per adattarsi alle nuove esigenze e alle normative vigenti.

Mancano le file di giovani fino a tardi all’ingresso, i bodyguard piazzati vicino alla veranda e i maxi cartelloni a gridare il prossimo appuntamento. La Capannina è la grande assente di un inverno che appare più buio e più vuoto: la famiglia Guidi ha infatti deciso di chiudere da fine novembre. Senza troppe spiegazioni e in un rincorrersi di rumors difficili da riscontrare. Ciò che appare certo è che – nonostante le voci insistenti su una rinuncia all’acquisto da parte del Gruppo Armani – in realtà la firma conclusiva non sarebbe destinata a saltare. Attorno al 10-12 gennaio le parti dovrebbero incontrarsi per chiudere una compravendita comunque sofferta e altalenante. Lanazione.it

