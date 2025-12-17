Velasco celebra la vittoria di Scandicci, evidenziando la forza collettiva della società. Dopo dodici anni di impegno, la Savino Del Bene si è affermata come un gigante nel settore della logistica, raggiungendo traguardi internazionali. Un percorso che dimostra come, senza limiti, si possa conquistare il vertice del mondo.

© Lanazione.it - Velasco applaude Scandicci: "Ha vinto la forza della società. Ora è giusto non porsi limiti"

Pistolesi La strada per salire sul tetto del mondo è durata appena dodici anni. E per la Savino Del Bene, colosso della logistica che spedisce merci in tutto il pianeta, questo è stato senz’altro il viaggio più bello. Perché la squadra di pallavolo di Scandicci, proprio come l’azienda da cui prende il nome, ha la bussola che punta dritta al successo. Guai, però, a chiamarlo miracolo. L’impresa mondiale delle ragazze del volley non è affatto una sorpresa, nasce "da un lavoro che va avanti da tempo, con un’organizzazione precisa e investimenti importanti". Così, in poco più di un decennio, mentre la Fiorentina affonda nelle viscere della classifica, la Savino Del Bene è diventata "il Milan, l’Inter o la Juventus del volley femminile". Lanazione.it

Leggi anche: L'Inner Wheel Club dello Stretto celebra i nonni: punti di forza e fragilità nella società di oggi

Leggi anche: Ekaterina Antropova parte a razzo: 30 punti in Serie A1, vinto il duello con Malual. Scandicci vola, torna Bosetti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Velasco applaude Scandicci: "Ha vinto la forza della società. Ora è giusto non porsi limiti" - Il tecnico dell’Italia di volley esalta il trionfo della Savino Del Bene: "Come l’ascesa del City. lanazione.it