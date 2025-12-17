Vegliano un altro invece del figlio morto | denunciato l’ospedale

Un errore fatale ha portato i genitori di Jacopo a vegliare per ore il corpo sbagliato, quello di Leonardo, senza rendersene conto. L'incidente si è verificato presso un ospedale di Pisa, portando alla denuncia delle strutture coinvolte. Un episodio che mette in luce le criticità nella gestione delle emergenze e delle procedure di identificazione nei reparti di degenza.

© Lanazione.it - Vegliano un altro invece del figlio morto: denunciato l'ospedale Pisa, 17 dicembre 2025 – I genitori di Jacopo, 17 anni, avevano vegliato per ore Leonardo, 16, senza saperlo. In realtà il loro figlio, uno studente generoso e sorridente, era morto praticamente subito dopo quel tremendo scontro in sella alle moto nella zona sosta di Ikea a Pisa. La tragedia in moto: domani il giorno del doppio addio. Leonardo nella chiesa di San Piero. E Jacopo a San Martino Ulmiano Mentre Leonardo Renzoni era stato ricoverato in Rianimazione andandosene a distanza di pochi giorni. La tragedia in moto: domani il giorno del doppio addio. Leonardo nella chiesa di San Piero. E Jacopo a San Martino Ulmiano Una sofferenza infinita.

