vede la polizia e tenta di nascondere un telefono rubato denunciato

Durante un controllo, un uomo alla vista della polizia ha cercato di celare un telefono rubato, ma senza successo. La sua reazione immediata ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno prontamente identificato l’oggetto sospetto. La scena si è conclusa con la denuncia dell’uomo, confermando come tentare di nascondere la refurtiva non sempre sia la soluzione.

Aveva con sé un telefono rubato e, quando ha visto la polizia, ha tentato di nasconderlo, senza riuscirci. Per questo un trentenne di origini algerine è stato denunciato per il reato di ricettazione.È successo intorno alle 23.30 di martedì 16 dicembre quando gli agenti di una volante del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

