Vasto pubblicato l’avviso di gara per la concessione di una struttura lungo la Via Verde

È stato pubblicato l’avviso di gara da parte della Provincia di Chieti per la concessione in uso di un immobile situato in piazza Fiume a Vasto, lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi, nei pressi dell’ex stazione ferroviaria. L’iniziativa apre nuove opportunità di valorizzazione e sviluppo per questa area strategica della città.

È stato pubblicato sul sito della Provincia di Chieti l’avviso per la concessione in uso di un immobile situato in piazza Fiume a Vasto, lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi, nei pressi dell’ex stazione ferroviaria.La struttura, un edificio di servizio di 26 metri quadrati, comprende un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Rimborso rette centri estivi, pubblicato l’avviso del Comune di Vasto

Leggi anche: Festa di San Michele. Applausi per la sfilata. Al Verde la prima gara

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Vasto, aperta la gara per la concessione di una struttura lungo la Via Verde: offerte entro il 19 gennaio - La Provincia di Chieti ha pubblicato un avviso di gara per la concessione in uso di un immobile situato in piazza Fiume a Vasto lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi. abruzzonews24.com