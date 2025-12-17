Vanoli, allenatore della Fiorentina, si gioca tutto in vista della sfida contro il Losanna, concentrato sul presente e sul bene della squadra. La pressione e le aspettative sono alte, ma lui mette da parte i pensieri sul futuro, focalizzandosi esclusivamente sulla partita e sulla rinascita del club in un momento difficile.

Vanoli vuole uscire dalla crisi: «Non penso al mio futuro, passa in secondo piano. Qua c'è in gioco il bene della Fiorentina!»

Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Losanna di Conference League. In conferenza stampa alla vigilia della partita di Conference League tra Losanna e Fiorentina, il tecnico Paolo Vanoli ha parlato così. MODULO – «Sul modulo mi dispiace essere ripetitivo. Non sono un integralista, tutto è possibile. In Conference ci crediamo, guardo partita per partita e quella di domani è importante. Diciamo che è normale avere parzialmente la testa sul campionato, perché ogni gara diventerà fondamentale». FUTURO – « Non penso al mio futuro, affatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

