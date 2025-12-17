La Fiorentina si trova in una fase cruciale, con Paolo Vanoli sotto pressione e il suo futuro in bilico. Le prossime sfide con Losanna e Udinese rappresentano un crocevia, mentre il club si confronta con un momento di grande incertezza. Tra ritiro e tensioni, il tecnico deve trovare le risposte giuste per rilanciare la squadra e scongiurare l’ombra dell’esonero.

© Serieanews.com - Vanoli in bilico alla Fiorentina: sfide decisive con Losanna e Udinese

Paolo Vanoli rischia l’esonero: Fiorentina ultima ed in ritiro a tempo indeterminato al Viola Park. Cosa sta accadendo (Ansa Foto) – SerieAnews La panchina scricchiola quando il silenzio diventa più rumoroso delle parole. A Firenze succede questo: niente comunicati, poche frasi di circostanza, ma una sensazione diffusa che ogni scelta, adesso, abbia un peso specifico diverso. Il nome che rimbalza tra il Franchi e il Viola Park è sempre lo stesso, Paolo Vanoli, e non per caso. La Fiorentina attraversa giorni sospesi. La squadra si allena compatta, lo staff si muove in modo coordinato, la dirigenza osserva. 🔗 Leggi su Serieanews.com

