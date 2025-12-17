vanoli conference importante al mio futuro non penso

Vanoli sottolinea l'importanza di rimanere concreti, evidenziando aspetti positivi anche in una prestazione dignitosa contro il Verona. Al centro, una conference che invita a riflettere sul futuro, senza lasciarsi troppo influenzare da preoccupazioni, ma focalizzandosi sui progressi e le opportunità che si presentano. Un momento di confronto e di rinnovata determinazione per affrontare le sfide a venire.

"Dobbiamo essere più concreti, col Verona ci sono state anche cose positive". LOSANNA (SVIZZERA) - Una prestazione dignitosa e soprattutto un risultato positivo. È quanto la Fiorentina proverà a ottenere dalla trasferta svizzera di domani allo stadio De la Tuiliere contro il Losanna, ultimo impegno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

