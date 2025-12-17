Vandalismo ad Alpignano | danneggiata la pista di pattinaggio su ghiaccio individuato il responsabile

Un episodio di vandalismo ha colpito la pista di pattinaggio su ghiaccio di Alpignano, causando danni all'impianto frigorifero. La polizia locale ha avviato le indagini, culminate a inizio dicembre 2025 con la denuncia del responsabile. L’intervento tempestivo ha permesso di individuare chi ha causato il guasto, ripristinando la sicurezza e l’accessibilità dell’impianto per la comunità.

La polizia locale di Alpignano ha concluso a inizio dicembre 2025, con la denuncia del responsabile del danneggiamento dell'impianto frigorifero, l'indagine relativa al danneggiamento che, nella notte tra dello scorso 29 novembre, ha reso temporaneamente inagibile la pista di pattinaggio su. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

