Valmontone Outlet furto di scarpe firmate con borsa schermata | arrestati 4 cittadini peruviani

Continuano i controlli delle forze dell'ordine nel sud della provincia romana, con l'obiettivo di contrastare i reati predatori. Recentemente, i Carabinieri di Valmontone e Segni hanno arrestato quattro cittadini peruviani, ritenuti responsabili di un furto di scarpe firmate presso il Valmontone Outlet, grazie anche all'uso di una borsa schermata.

