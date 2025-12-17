Valmontone calcio Senesi | Mi è mancato il campo
Il Valmontone conquista il secondo successo consecutivo, riaccendendo le speranze di qualificazione ai play-off. Senesi, protagonista in campo, ammette: “Mi è mancato il campo”. Un risultato importante che dimostra la crescita della squadra e la voglia di lottare fino alla fine per ottenere traguardi ambiziosi.
Valmontone (Rm) – Il Valmontone ha centrato il secondo successo consecutivo ed è tornato in zona play off. I giallorossi del presidente Manolo Bucci hanno piegato con un faticoso 3-2 il Cassino nel match giocato ad Anagni. Tra le note più liete c'è stato indubbiamente il ritorno in campo nei.
