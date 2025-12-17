Valmontone Blitz dei Carabinieri all’outlet Due coppie di peruviani arrestate per furto di scarpe con l’ausilio di borse antitaccheggio
Nel cuore di Valmontone, un'operazione dei Carabinieri ha portato all'arresto di due coppie peruviane responsabili di furti di scarpe presso un outlet, utilizzando borse antitaccheggio. L'intervento, coordinato tra le stazioni di Valmontone e Segni, ha messo in luce l'attività di contrasto alla criminalità nei negozi del territorio.
Cronache Cittadine VALMONTONE – I militari delle Stazioni Carabinieri di Valmontone e di Segni, coadiuvate dal Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Leggi anche: Artena | Valmontone. Operazione dei Carabinieri contro i reati predatori. Due arresti per tentato furto aggravato e due per furto aggravato di capi di abbigliamento all’outlet
Leggi anche: Valmontone. Specializzati in furto di profumi con jammer per eludere l’antitaccheggio. Tre georgiani di 25, 34 e 37 anni arrestati dai carabinieri all’outlet
“Shopping” natalizio dei ladri finisce in manette: blitz dei Carabinieri all’outlet di Valmontone - I Carabinieri delle Stazioni di Valmontone e di Segni, coadiuvate dal Norm della Compagnia di Colleferro, nell’ambito di un dispositivo areale di prevenzione e contrasto ai reati predatori, hanno ... castellinotizie.it
A scuola di furto: mamma e figlie rubano vestiti all'outlet - In prima battuta, i militari hanno fatto scattare le manette ai polsi di tre donne di Pescara - romatoday.it
News - #Cronaca #Inprimopiano Valmontone – Furti in serie all’outlet: i carabinieri fermano tre persone: Un blitz rapido, efficace, e portato a termine nel cuore di uno dei centri commerciali più frequentati del Lazio. A L'articolo Valmontone – Furti in serie all’outl - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.