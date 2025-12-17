Valmontone Blitz dei Carabinieri all’outlet Due coppie di peruviani arrestate per furto di scarpe con l’ausilio di borse antitaccheggio

Nel cuore di Valmontone, un'operazione dei Carabinieri ha portato all'arresto di due coppie peruviane responsabili di furti di scarpe presso un outlet, utilizzando borse antitaccheggio. L'intervento, coordinato tra le stazioni di Valmontone e Segni, ha messo in luce l'attività di contrasto alla criminalità nei negozi del territorio.

