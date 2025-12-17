Valeria Angione in ospedale per due volte in un giorno | come sta ora

Valeria Angione, nota content creator napoletana, ha vissuto un momento difficile a causa di improvvisi episodi di vomito che l'hanno portata a ricorrere alle cure del pronto soccorso in due occasioni nello stesso giorno. La sua condizione attuale è al centro dell'attenzione, mentre si attende un aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

Momento delicato per Valeria Angione. La content creator napoletana si è sentita male e ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso dopo alcuni episodi di vomito improvvisi che l’hanno spinta a recarsi in ospedale due volte nello stesso giorno. A raccontarlo è stata lei stessa che, attraverso una serie di storie sui social, ha voluto rassicurare i fan spiegando cosa è successo e come sta ora. Valeria Angione in ospedale, come sta. “Probabilmente ieri giornata più brutta della mia vita, davvero”. Apre così le sue storie Instagram Valeria Angione, attrice e content creator napoletana che nelle scorse ore si è sentita male al punto da doversi recare in ospedale. 🔗 Leggi su Dilei.it

