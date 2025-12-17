Valentina Squillace travolta e uccisa dal Tir a Savona aperto fascicolo per omicidio stradale | indagato l’autista

Un tragico incidente si è verificato a Savona, provocando la morte di Valentina Squillace, 22 anni, investita da un Tir. Le autorità hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale e hanno iscritto l'autista nel registro degli indagati, mentre proseguono le indagini per fare luce sulla dinamica dell'incidente.

Genova, 17 dicembre 2025 - Proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto ieri a Savona, nel quale ha perso la vita Valentina Squillace, studentessa universitaria di 22 anni. Il caso è stato affidato al sostituto procuratore Chiara Venturi che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale in cui ha iscritto il conducente del mezzo pesante, un atto dovuto per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. La Procura non ha disposto alcuna autopsia, ma ha posto il mezzo pesante sotto sequestro. Valentina Squillace, studentessa universitaria di Giurisprudenza, 22 anni, in una foto tratta dal suo profilo facebook.

