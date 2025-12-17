Valditara su incontri con Albanese a scuola | Verifiche ispettive avviate Chi parla di censura non comprende scuola costituzionale e rispetto regole democratiche
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha commentato gli incontri con Francesca Albanese nelle scuole, annunciando l'avvio di verifiche ispettive. In risposta a un'interrogazione di Fratelli d'Italia, Valditara ha sottolineato l'importanza di rispettare le regole democratiche e ha precisato che chi parla di censura non comprende il ruolo e i principi della scuola costituzionale.
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha risposto all'interrogazione parlamentare presentata da Fratelli d'Italia sugli incontri avvenuti a scuola con la partecipazione di Francesca Albanese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
