Valditara su incontri con Albanese a scuola | Verifiche ispettive avviate Chi parla di censura non comprende scuola costituzionale e rispetto regole democratiche

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha commentato gli incontri con Francesca Albanese nelle scuole, annunciando l'avvio di verifiche ispettive. In risposta a un'interrogazione di Fratelli d'Italia, Valditara ha sottolineato l'importanza di rispettare le regole democratiche e ha precisato che chi parla di censura non comprende il ruolo e i principi della scuola costituzionale.

Immagine generica

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha risposto all'interrogazione parlamentare presentata da Fratelli d'Italia sugli incontri avvenuti a scuola con la partecipazione di Francesca Albanese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Perché Valditara ha chiesto ispezioni a scuola sugli incontri con Albanese e cosa rischiano presidi e prof

Leggi anche: Ispezioni a scuola per incontri con Albanese, Valditara: “Non si può insegnare agli studenti a violare leggi”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il caso di Francesca Albanese dopo la polemica di Valditara chi decide cosa si può dire a scuola

Video Il caso di Francesca Albanese dopo la polemica di Valditara chi decide cosa si può dire a scuola

valditara incontri albanese scuolaNuove ispezioni a scuola ordinate dal ministero per incontri con Francesca Albanese: il caso Emilia-Romagna - Dopo i casi segnalati in Toscana, Il ministero dell'Istruzione guidato da Valditara ha avviato una nuova ispezione, questa volta in Emilia- fanpage.it

valditara incontri albanese scuolaIl ministro Valditara chiede ispezioni in due scuole che hanno ospitato incontri con Francesca Albanese - "La relatrice avrebbe rilasciato dichiarazioni che, se comprovate, potrebbero costituire ipotesi di reato", ha spiegato l'esponente del governo. ilfattoquotidiano.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.