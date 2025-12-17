Valditara su incontri con Albanese a scuola | Verifiche ispettive avviate Chi parla di censura non comprende scuola costituzionale e rispetto regole democratiche

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha commentato gli incontri con Francesca Albanese nelle scuole, annunciando l'avvio di verifiche ispettive. In risposta a un'interrogazione di Fratelli d'Italia, Valditara ha sottolineato l'importanza di rispettare le regole democratiche e ha precisato che chi parla di censura non comprende il ruolo e i principi della scuola costituzionale.

Il ministro Valditara chiede ispezioni in due scuole che hanno ospitato incontri con Francesca Albanese - "La relatrice avrebbe rilasciato dichiarazioni che, se comprovate, potrebbero costituire ipotesi di reato", ha spiegato l'esponente del governo. ilfattoquotidiano.it

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha esteso le ispezioni ministeriali precedentemente richieste in Toscana ad altri due istituti scolastici situati in Emilia Romagna. L’intervento fa seguito alle polemiche suscitate dagli incontri tenuti dalla - facebook.com facebook

Le ispezioni annunciate da #Valditara in alcune scuole in cui Francesca #Albanese ha tenuto degli incontri sono un fatto gravissimo. Ci vuole una risposta molto forte. @FranceskAlbs @Fornario @fsyloslab @CremaschiG @Aramcheck76 @AllertaMedia @Fio x.com

